Bektemirov, cet homme qui avait arnaqué Macky…

En février 2007, le Russe Artëm Bektemirov était accusé par ses des employés de l’usine «Atlantic Sea Food» dont il était le président du Conseil d’administration, d’avoir arnaqué Macky Sall, en lui vantant un projet de plusieurs milliards. Aujourd’hui, patron de la société «Atlantic Fishing Sa», le Russe est traîné devant les juridictions sénégalaises pour 96 millions de nos francs par ses compatriotes. En fait, c’est une procédure en référé qui a été initiée par les nommés Sanasar Safaryan, Uperenko Volodymir, Baev Vadym et Pavluchenko Leontiy. Ces derniers, qui ont été débarqués du bateau B/P «Sunugal» par leur patron, lui réclament des arriérées de salaire. Son bateau le «Sunugal» a été saisi et immobilisé au port de Dakar pour servir de garantie du paiement de la créance. Le bateau risque d’être vendu pour permettre à Sanasar Safaryan et Cie de rentrer dans leurs fonds, si le juge d’appel confirme la décision. L’affaire a été appelée devant la Cour d’appel le 30 mars dernier, mais a été renvoyée au 18 mai prochain, en raison de la grève des greffiers, rapporte Les Echos dans sa parution du jour.