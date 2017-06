Une belle plume s’est cassée (Par Fatou Thiam Ngom)

Tamsir Jupiter Ndiaye aura marqué sa génération par la pertinence de ses chroniques. Ses analyses permettaient de comprendre clairement les enjeux et ce qui se cachait derrière tout événement ou acte notamment politique. Le piroguier dans Rewmi quotidien, Pape Ndiaye sur les ondes de la 97.5, tu séduisais par ta manière de manier la langue de Molière. L’unique émission Actu Media que j’ai animée avec toi comme invité est parmi celles qui m’ont le plus marquée. Ce serait une répétition que d’en donner les raisons. Même ceux qui se sentaient offensés par tes écrits, t’ont pleuré. Ils ne peuvent t’en vouloir, car tu disais très souvent des choses incontestables. Tu étais un esprit libre et cela t’as sans doute permis de te relever, d’exercer ta passion qui est d’écrire, d’analyser …malgré le tollé soulevé par des événements qui ont marqué ta vie, celle de ta famille et de tes connaissances. Heureusement qu’il y avait de merveilleuses personnes comme ta femme qui a toujours été a tes côtés selon les témoignages, mais surtout le président du groupe Promo consulting Mbagnick Diop qui croyant à ton talent, ton savoir et ta personnalité qui a su te tendre la perche au moment ou presque tout le monde t’avait tourné le dos. Je ne t’ai pas trop côtoyé mais je retiens de toi ton sourir et ta positivité envers même ceux qui t’étaient hostiles et qui ne s’en cachaient souvent pas. Par la Grâce de ce mois béni que notre Seigneur a choisi pour te rappeler auprès de lui, nous sollicitons sa miséricorde pour toi. Qu’Allah Swt te pardonne tous tes péchés et donne à tes proches, tes collègues et ceux qui t’ont connu et aimé la force de supporter ta disparition. A ton fils nous souhaitons une longue vie. Qu’il soit pour toi et ta brave femme, la fierté dont rêve tout parent. A Dieu Tamsir!

Fatou Thiam Ngom, journaliste à Rewmi fm