Ben Arfa veut partir et réclame 6 M€ au PSG !

Le Parisien, être libéré de sa deuxième année de contrat, mais n’entend pas pour autant faire une croix sur son salaire… Si Hatem Ben Arfa est bien arrivé libre au PSG l’été dernier, son passage dans la capitale risque de coûter cher au club parisien. Car après avoir bénéficié d’une prime à la signature estimée à 5 millions d’euros et négocié un salaire annuel de quelques 6 millions d’euros – soit plus qu’un Marquinhos et autant qu’un Verratti -, Hatem Ben Arfa espère désormais, selon, être libéré de sa deuxième année de contrat, mais n’entend pas pour autant faire une croix sur son salaire…

S’il obtenait gain de cause, son passage d’un an dans la capitale lui rapporterait donc la bagatelle de 17 millions d’euros. Pas mal pour un joueur dont le fait d’arme restera son doublé face à Avranches en quarts de finale de la Coupe de France (4-0) et qui n’aura pas marqué le moindre but en Ligue 1 cette saison… L’état-major parisien – Unaï Emery en tête – a beau vouloir se séparer de l’ancien Niçois, pas sûr néanmoins que Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique accèdent à la requête de l’international tricolore.

En premier lieu parce que si le PSG paye (souvent) cher ses recrues, les Parisiens n’ont pas l’habitude de brader leurs joueurs au moment de leur départ. Mais également parce que les dirigeants du club de la capitale n’ont pas l’intention de faire de cadeau à Hatem Ben Arfa, dont la valeur sur le marché est aujourd’hui estimée à 5 M€. De quoi faire craindre un bras de fer entre les deux parties, HBA, actuellement en vacances en Floride et qui espère toujours, étant attendu à la reprise le 4 juillet prochain. A moins que le FC Séville, qui a les faveurs du joueur, passe à l’offensive d’ici là…