BENEFICIAIRES DES TRANSFERTS DE FONDS: Le Sénégal occupe la 2e place après le Nigeria

Dans le rapport de la Banque Mondial « Migrations et envois de fonds : développements récents et perspectives », le Sénégal occupe la deuxième place après le Nigeria parmi les bénéficiaires de transfert de fonds.

Il s’agit de « 2 milliards de dollars, environ plus de 1000 milliards de francs Cfa en 2016 » que le Sénégal a reçu après le Nigeria, qui a reçu 19 milliards, soit près de 10 000 milliards de francs Cfa pour la même année.

Les transferts de fonds vers l’Afrique subsaharienne ont diminué d’environ 6,1% en 2016 pour s’établir à 33 milliards de dollars (environ plus de 16 500 milliards de francs Cfa), d’après le quotidien l’AS, en raison de la lenteur de la croissance économique dans les pays d’accueil des migrants, de la baisse des prix des produits de base, de l’essor des envois via des circuits informels dans un contexte de régime de change contrôlés. La source d’expliquer : « Les transferts de fonds vers la région devraient augmenter de 3,3% en 2017, à 34 milliards de dollars, grâce, notamment au raffermissement des prix du pétrole et à l’amélioration des perspectives de croissance à l’échelle mondiale ».

Il ressort du rapport que les envois de fonds des migrants, quant à eux, vont augmenter de 1,9% vers le Nigeria, de 3,1% vers le Ghana et de 2,6% vers le Sénégal, prévoit le document.

A rappeler que le Ghana et le Sénégal arrivent ex-aequo, en deuxième position, avec 2 milliards de dollars. Suivis du Kenya (1,7 milliard de dollars, de l’Ouganda (1,1 milliard de dollars), du Mali (0,8 milliard de dollars), l’Afrique du Sud (0,7 milliard de dollars, du Liberia (0,6 milliard de dollars) et du Madagascar (0,4 milliard de dollars) constate-t-on dans le rapport.

Safiyatou DIOUF