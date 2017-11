Benefit vient tout juste de révéler un nouveau rouge à lèvres mat et il est ultra-glamour

Vous connaissez Benefit depuis plusieurs années déjà, en particulier pour ses produits nec plus ultra en matière de sourcils. On fleek du matin au soir, vos sourcils n’ont d’ailleurs jamais été aussi canon. Et même si la marque se focalise depuis longtemps sur vos yeux, nous n’avons jamais été à l’abri qu’elle s’invite (pour de bon) sur notre bouche.

Si vous êtes incollable sur le sujet, vous n’êtes pas sans savoir que Benefit a déjà commencé à tater le terrain du côté de nos lèvres en proposant plusieurs rouges à lèvres et autres produits teintants mais le petit dernier a tout d’une véritable nouveauté de par sa couleur, de par sa forme ainsi que de par son application.

Rejoignant la très connue collection « They’re real« , ce rouge à lèvres dont le nom n’est autre que « They’re Real, Red on! » est tout ce qu’il y a plus glamour et d’atypique. Rouge carmin et présenté dans un pot avec une texture ornée de jolies bouches, son application s’éloigne du raisin traditionnel et nous donne l’impression de revenir au temps des geishas sans aucun tabou. Vendu avec un mini pinceau adapté pour une application sans aucun faux-pas, Benefit promet une longue tenue pour 19,90€.

Bref, un rouge à lèvres original, canon, performant… pour un prix abordable ?

On signe où ?!