Benyamin Netanyahu accueilli chaleureusement en Inde pour une visite de 5 jours

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a commencé une visite d’Etat de cinq jours en Inde, dimanche 14 janvier, pendant laquelle il veut chercher à renforcer les relations avec le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi. Ce dernier s’est déjà rendu en Israël il y a six mois, ce qui était alors la première visite d’un dirigeant indien depuis la création d’Israël. A New Delhi, Narendra Modi a chaleureusement accueilli Benyamin Netanyahu pour cette visite exceptionnellement longue.

Narendra Modi a rompu le protocole habituel pour accueillir son homologue israélien dès sa descente de l’avion, avec une chaleureuse embrassade, qui est devenue la marque de fabrique du Premier ministre indien.

Tour exceptionnel

Benyamin Netanyahu va réaliser un tour exceptionnel de cinq jours qui le mènera dans quatre villes, telles que Bombay et Ahmedabad, au Goujarat. La coopération entre les deux pays est avant tout stratégique : Israël est le quatrième fournisseur d’armes pour l’Inde, particulièrement important pour ses drones et ses missiles.Près d’une arme sur deux exportée par Israël va en Inde. Tel Aviv veut également se présenter comme une source d’innovation, en offrant des services technologiques de pointe en termes sécurité informatique ou de désalinisation de l’eau de mer, par exemple.

D’ailleurs 130 hommes d’affaires accompagnent Benyamin Netanyahu pour renforcer cette coopération économique. Mais diplomatiquement, le rapprochement de l’Inde et d’Israël doit être tempéré. D’un côté, New Delhi continue à soutenir l’autorité palestinienne et a voté en faveur de la résolution de l’ONU condamnant le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem.

La question de l’Iran

Surtout, l’Inde resserre de plus en plus ses liens avec l’Iran, dont le pays a besoin pour contourner le Pakistan. Or, l’Iran est l’ennemi numéro 1 d’Israël et Tel Aviv milite activement pour isoler la République islamique.