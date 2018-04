Benzema, « c’est juste un blocage »

Avant d’affronter l’Athletic Bilbao, mercredi soir lors de la 33e journée de Liga, Zinedine Zidane apporte une nouvelle fois son soutien à un Karim Benzema en panne de réussite.

Objectif deuxième place. Tel est le mot d’ordre au Real Madrid pour cette fin de saison en Liga. Si le titre semble promis au FC Barcelone, qui compte 12 points d’avance sur l’Atlético, les Merengues font de la quête de ce fauteuil une question d’honneur. Pour mettre la pression sur les Colchoneros, il leur faudra déjà battre l’Athletic Bilbao, mercredi soir à Santiago-Bernabeu, à l’occasion de la 33e journée.

Karim Benzema sera-t-il titulaire ? C’est l’une des interrogations avant ce match, l’attaquant français, en panne d’efficacité, n’étant plus aussi indiscutable depuis quelques semaines. « Nous connaissons tous les qualités de Karim, ce qu’il apporte dans la fluidité de l’équipe », estime Zinedine Zidane, qui a toujours soutenu son joueur, auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 20 matches de championnat.

« C’est vrai qu’il doit marquer des buts et il le sait. J’ai déjà dit qu’il n’était pas content quand il ne transforme pas les occasions qu’il a, ajoute l’entraîneur merengue. Mais la solution est de continuer à travailler. C’est juste un blocage. Nous avons eu un blocage général au début de la saison et c’est la même chose pour Karim. Il faut continuer à travailler car je suis sûr qu’il marquera rapidement. »