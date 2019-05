Le Beurre de Karité, une très bonne compagnie

L’utilisation du beurre de karité dans les cosmétiques n’est pas nouvelle ! Répandu en Afrique subsaharienne, cet ingrédient naturel est le secret de beauté des femmes africaines qui s’en servent dès le plus jeune âge pour hydrater et protéger la peau. Il suffit d’énumérer ses bienfaits et l’on comprend : il évite le dessèchement cutané, protège du soleil, soigne les petits problèmes de peau, atténue les vergetures… la liste est longue ! N’oubliez pas aussi de l’utiliser pour le bien être de vos cheveux, il les nourrit et les rend doux.

A très vite dans votre rubrique Beauté