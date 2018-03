Beyoncé et Jay-Z annoncent une tournée en commun et suppriment le post

Beyoncé et Jay-Z aiment jouer avec nos sentiments et cette fois-ci, ils ont fait fort ! Ce lundi 5 mars, le couple a annoncé sur les réseaux sociaux qu’un concert serait organisé le 30 juillet prochain au Lincoln Financial Field de Philadelphie dans le cadre d’une tournée On the Run 2. Aussitôt, les fans du couple le plus puissant de l’industrie musicale se sont enflammés. Malheureusement, quelques instants plus tard, il n’y avait plus aucune trace de la grande nouvelle. Les posts avaient été supprimés.

Depuis quelques mois, de nombreuses rumeurs au sujet d’une tournée en commun circulaient après que le rappeur ait sous-entendu dans une interview accordée au New York Times que son épouse et lui préparaient un album à deux. Selon les fans, le projet pourrait être dévoilé le 4 avril prochain à l’occasion du dixième anniversaire de mariage de la Queen B et de Jay-Z.

De quoi être frustré, surtout, quand on connaît la qualité de la musique que ces deux-là produisent ensemble. En effet, s’ils sont des machines à tubes séparément, ils le sont tout autant ensemble avec des titres tels que Crazy in Love, Drunk in Love,Deja Vu ou encore Upgrade U.