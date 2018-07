Beyoncé et Jay-Z provoquent une scène de délire dans un restaurant italien !

Ils sont toujours en tournée européenne, et profitent de leur temps libre pour vivre la Dolce Vita en Italie ! Jay-Z et Beyoncé ont eu droit à un accueil digne de leur rang de superstar, ce lundi 23 juillet.

Il y a quelques jours encore, ils étaient à Paris pour donner 2 concerts au Stade de France, avant de rejoindre la Côte d’Azur. Depuis le 17 juillet dernier, date de leur spectacle à Nice, Jay-Z et Beyonce prennent des vacances bien méritées. Ils se sont retrouvés en tête-à-tête, sans leurs petits – Blue Ivy, Sir et Rumi, et toujours en Italie !

Alors que le 7 juillet dernier, on les avait croisé près du lac de Côme, arrivant au volant d’une magnifique Fiat Spider rouge au port, pour virée romantique en bateau, on sait maintenant qu’ils étaient ce lundi 23 juillet à Capri, où ils ont diné dans un restaurant du nom de Aurora.

Et les clients de l’établissement ont certainement remarqué leur présence. C’est la raison pour laquelle ils leur ont fait une standing ovation à leur départ, en fin de soirée ! Sur place, les fans n’ont pas résisté à les applaudir et à les siffler comme s’ils assistaient à l’un de leurs shows. Pour preuve de cette crise d’hystérie collective, le propriétaire a même serré Jay-Z dans ses bras !

Ils repartent pour les États-Unis

Dans la suite de leur programme, les Carters sont attendus le 25 juillet à Cleveland, aux Etats-Unis, nouvelle étape de leur tournée « On the Run II ». Et ils ont bien l’intention de vivre la Dolce Vita jusque-là !