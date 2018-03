Beyoncé et Jay-Z : Du très lourd en vue !

Beyoncé et Jay-Z vont-ils enfin effectuer la tant attendue tournée commune ? Un petit détail apparu sur un site important de vente de billets de concert a mis la puce à l’oreiller et surtout le feu aux réseaux sociaux !

Le site de réservation Ticketmaster a en effet effectué une mise à jour sur son site, et la page » Beyoncé et Jay-Z » a été ajoutée, alors qu’elle n’apparaissait pas sur le site auparavant. D’abord apparue sur la version britannique du site web, la page a finalement été ajoutée par la suite sur le portail américain. Ça fait tout de même beaucoup !

Alors que les rumeurs autour d’un album et d’une tournée en commun pour le couple se font de plus en plus insistantes, l’ajout de cette page a relancé la machine à spéculations. Face à l’emballement, Ticketmaster a cependant retiré les pages en questions, mais aucune explication n’a été fournie quant à cet ajout. Erreur, mauvais timing ou teasing savamment orchestré ? Personne n’est en mesure d’affirmer quoi que ce soit de fiable pour le moment.

Si rien n’a filtré pour le moment, une annonce est cependant pressentie après l’ajout du site Ticketmaster. Jay-Z avait par ailleurs laissé entendre lors d’une entrevue accordée au New York Times au mois de novembre dernier qu’un album en collaboration avec Beyoncé était dans les cartons, mais il ne s’était pas avancé sur une éventuelle date de parution.

Beyoncé, loin du tumulte de Twitter et de Ticketmaster, a préféré faire grimper la température sur Instagram.

Il en faut beaucoup plus pour perturber Queen B !