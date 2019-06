Les bienfaits de l’ail

S’il est surtout connu pour faire fuir les vampires (et les amoureux quand on en abuse), l’ail est un allié beauté super-efficace !

Bon pour la ligne

Pauvre en calories et riche en potassium, en calcium et en vitamine A et C, cet aliment lutte contre le mauvais cholestérol et favorise l’élimination urinaire. Il stimule également le métabolisme et permet de brûler des calories. De plus, la consommation d’ail donne au cerveau des signaux de satiété quand vous le manger. L’ail est donc votre allié minceur !

Mais si vous désirez l’utiliser dans vos régimes, comme toujours, consommez-le avec modération. Incluez-le dans vos habitudes alimentaires plutôt que de vous forcer à l’ingérer. Il peut entraîner des problèmes d’indigestion, des diarrhées et une mauvaise haleine.

Contre l’acné

Toujours selon nos très chères grands-mères, appliquer une gousse d’ail directement sur nos boutons d’acné pourrait faire des miracles. Les vertus antiseptiques et antibactériennes de l’ail permettraient d’éviter les inflammations de la peau.

Pour de beaux cheveux

Riche en allicine, l’ail lutte contre les pellicules et la chute des cheveux.

Pour de beaux ongles

Pour redonner de l’éclat à vos ongles ternes ou abîmés, frotter les délicatement avec de l’ail. Celui-ci les fortifie et aide à la repousse.

L’ail contient plus de calcium que le lait. Pour info, dans 100g de lait on trouve environ 125 mg de calcium. Dans 100g d’ail, on trouve 181 mg de calcium. C’est également une source de sélénium (oligo-élément dont le corps a besoin en petites quantités et que l’on ne trouve que dans la nourriture.)» Dernière chose, il remplace efficacement les antibiotiques. Il augmente le niveau d’antioxydant dans le corps. Ceci dit, cet aliment est aussi bon pour la santé.

A bientôt.