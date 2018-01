La grenade a un délicieux goût sucré et acidulé. Ses graines pulpeuses (arilles) et son jus ont une forte teneur en antioxydants. Ils auraient des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, les cellules cancéreuses et certains troubles neurologiques.

Les bienfaits santé de la grenade

Plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont révélé qu’une consommation élevée de fruits et de légumes diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres maladies chroniques.

La présence d’antioxydants dans les fruits et les légumes pourrait jouer un rôle dans ces effets protecteurs.

Un jus de grenade contre les maladies cardiovasculaires.

Plusieurs études ont révélé que la consommation régulière de jus de grenade pourrait prévenir certains facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Une étude clinique a démontré une diminution des lésions d’athérosclérose, consécutive à la consommation de jus de grenade. Chez des personnes ayant déjà été atteintes d’une maladie coronarienne, la consommation de jus de grenade a amélioré la circulation sanguine dans les artères. Chez des patients diabétiques ayant un taux élevé de lipides sanguins, le jus de grenade a engendré une diminution des taux de cholestérol total et de « mauvais » cholestérol (LDL). Cet effet bénéfique a cependant été observé seulement chez les gens ayant un taux de cholestérol élevé, non pas chez des sujets en santé.

La consommation de jus de grenade pourrait également diminuer la pression sanguine chez des sujets souffrant d’hypertension. Le jus de grenade pourrait même améliorer la fonction endothéliale (c’est-à-dire la santé ou l’élasticité des vaisseaux sanguins) chez les adolescents souffrant du syndrome métabolique. Cependant, une alimentation riche en antioxydants, obtenue par d’autres types de jus ou des fruits et légumes frais, pourrait avoir le même effet.

Les vertus de la grenade contre certains cancers

D’après les résultats d’études in vitro, le jus de grenade ou des extraits de jus de grenade pourraient retarder la progression de certains cancers, tels le cancer de la prostate, le cancer du côlon et le cancer du sein. Des études cliniques seront toutefois nécessaires pour évaluer les effets du jus de grenade chez l’humain.

Chez des patients atteints de cancer de la prostate, la consommation quotidienne de jus de grenade diminuerait la croissance des cellules cancéreuses et augmenterait la résistance des lipides à l’oxydation.

Les effets de la grenade sur les troubles neurologiques.

Des études réalisées chez l’animal révèlent que le jus de grenade pourrait avoir un effet neuroprotecteur. Il protégerait le cerveau en cas de lésions reliées à des problèmes de naissance et aurait des effets bénéfiques sur les signes neurologiques liés à la maladie d’Alzheimer. Ces résultats devront être validés chez l’humain et permettront de préciser les mécanismes d’action concernés. Certaines études effectuées chez l’humain démontrent également des effets prometteurs au niveau de la mémoire.

La grenade pour prendre soin de ses articulations

Des études en laboratoire ont démontré que l’extrait de grenade peut bloquer les enzymes qui sont connus pour endommager les articulations chez les personnes atteintes d’arthrose .

Un puissant anti-inflammatoire

L’inflammation chronique est l’un des principaux moteurs de nombreuses maladies chroniques tels que les maladies cardiaques, le cancer, le diabète de type 2, la maladie d’Alzheimer et même l’obésité. La grenade a de puissantes propriétés anti-inflammatoires, qui sont largement médiées par ses propriétés antioxydantes. Une étude chez des diabétiques a démontré que boire 250 ml de jus de grenade par jour pendant 12 semaines avait abaissé les marqueurs inflammatoires de la protéine C-réactive (CRP) et interleukine-6 ??de 32% et 30%, respectivement.

La grenade pour booster ses performances sportives

La grenade est riche en nitrates alimentaires à l’instar de la betterave. Les nitrates alimentaires ont démontrés des effets positifs sur la performance. Dans une étude portant sur 19 athlètes sur un tapis roulant, 1 gramme d’extrait de grenade 30 minutes avant l’exercice avait significativement amélioré le flux sanguin. Cela a entraîné un retard dans le début de la fatigue, et une augmentation de l’efficacité de l’exercice. Plus d’études sont nécessaires mais les effets sont prometteurs.

Les autres bienfaits de la grenade sur l’organisme

Des recherches préliminaires indiquent que la grenade aurait possiblement des propriétés anti-inflammatoire, antibactérienne et antivirale. Ses effets anti-bactériens et antifongiques pourraient potentiellement être protecteurs contre les infections et l’inflammation de la bouche incluant la gingivite, la parodontite et la stomatite dentaire.