Les biens faits du citron

Le rhume vous fatigue ? Sortez votre flacon d’huile essentiele de citron pour guérir non seulement plus rapidement mais encore naturellement. Grâce à ses antioxydants et à sa vitamine C, il booste votre système immunitaire.

Vos taches brunes ne veulent pas partir, surtout au niveau des phalanges ? Pas de panique, les acides contenus dans le citron ont un effet exfoliant et aident à reguler la pigmentation. Frottez quotidiennement une rondelle de citron mûr sur les taches. Les résultats seront visibles au bout de trois à quatre semaines. Mais attention aux irritations sur les peaux fragiles et sèches, utilisez le juste un jour sur deux.

Des problèmes de digestion ? L’acide citrique du citron est là pour stimuler la sécrétion de bile dans le foie par faciliter le transit intestinal . Faites le comme une routine matinale : mélangez le jus de citron dans de l’eau tiède ou à température ambiante. Cependant, optez pour un citron pressé par vous-même sans ajouter de sucre. Attention pour les personnes ayant l’estomac fragile consommez le avec modération, car le citron peut l’agresser. N’achetez pas de jus en bouteille. Ces derniers sont chauffés à haute température pour tuer les germes : les vertus du citron se retrouvent diminuées.

