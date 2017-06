BIENTÔT UN CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL À SÉDHIOU

La région de Sédhiou (sud) sera bientôt dotée d’un centre hospitalier régional dont la construction devrait prendre deux ans, à compter de la date de lancement des travaux, qui n’a pas été précisée.

Dans cette perspective, une rencontre dite de validation sociale de l’étude environnementale du projet s’est tenue ce week-end dans la capitale du Fouladou, en présence des autorités locales et des acteurs de la santé.

« C’est un programme global de 97 milliards » qui a été retenu « pour la construction des hôpitaux régionaux de Sédhiou, Touba, Kaffrine et Kédougou », a expliqué Nar Diagne, représentant du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

« Il fallait faire une validation technique. Cela a été fait à Dakar », mais concernant le reste de la procédure, « il fallait la validation sociale », a ajouté M. Diagne à l’issue de cette rencontre visant à accélérer la phase de mise en œuvre du projet de construction de l’hôpital régional de Sédhiou.

Il note que le projet a « eu l’acceptation sociale et la souscription sociale des populations, des élus et des autorités. Nous allons incessamment aller vers la construction de l’hôpital régional de Sédhiou », a annoncé le représentant du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Ce centre régional hospitalier devrait contribuer à l’amélioration de la carte sanitaire de la région et impacter positivement sur la santé des populations du Pakao, jusque-là obligées de se rabattre sur Kolda ou Ziguinchor pour certaines urgences médicales.