Bignona : BBY remporte 17 communes sur les 19 du département

La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, mouvance présidentielle) arrive en tête dans 17 communes sur les 19 que compte le département de Bignona (Ziguinchor, sud), selon les premières tendances issues des opérations de dépouillement. Dans la commune de Ziguinchor, BBY obtient 2981 voix. Elle est suivie de la coalition gagnante/Wattu Sénégal qui s’est adjugée de la deuxième place avec 2676 voix. La convergence patriotique/Kaddu Askan Wi vient en troisième position avec seulement 66 voix.

Saint-Louis, les tendances donnent victorieuse BBY dans la commune

La coalition « Benno Bokk Yaakaar » (BBY, mouvance présidentielle) devance de plusieurs voix « Manko Wattu Sénégal » et « Manko Taxawu Sénégal » dans plusieurs bureaux de vote de la commune de Saint-Louis. Les dépouillements faits à l’issue du scrutin du dimanche font ressortir que BBY sort gagnant à l’école Macodou Ndiaye avec 559 voix contre 281 pour « Wattu Sénégal » et 149 pour « Manko Taxawu Sénégal ». Dans ce centre, 4790 électeurs inscrits se sont exprimés dans 8 bureaux de vote. A l’école Goxou Mbathie, le plus grand centre de vote de la vieille ville, avec 16 bureaux de vote et 9259 électeurs, la coalition BBY remporte les 13 bureaux avec plusieurs écarts de voix. Sur les 1359 votants, BBY obtient 716 voix, Manko Wattu Sénégal (397 voix) et Manko Takhawu Senegal (59 voix). A Gueth Ndar, la coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal » dirigée par Ameth Fall Baraya rafle le scrutin à l’école Cheikh Touré avec 1051 voix, contre 910 voix pour la coalition BBY. Au centre de vote Abdoulaye Mbengue Khaly, « Manko Wattu Sénégal » gagne avec un score de 1977 voix, contre 1813 voix pour la coalition BBY. Les tendances donnent ainsi victorieuse la coalition BBY dans la majorité des bureaux de vote de la commune de Saint-Louis.