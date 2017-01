BILAN DE LA 1ère JOURNEE Franceville de buts

Il n’y a pas vraiment beaucoup de spectacle à l’entame de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. A l’issue de la première journée clôturée avant-hier, seuls douze buts ont été inscrits sur l’ensemble des huit matchs. Le groupe B, celui du Sénégal, basé à Franceville, est le plus prolifique.

Des buts, du spectacle, Franceville s’est vraiment régalé pour cette première journée de la CAN 2017. La poule B basée dans cette ville gabonaise a, en effet, marqué le plus grand nombre de buts dont quatre dans un seul match (Algérie – Zimbabwe 2-2) et les deux buts inscrits par l’équipe du Sénégal face à la Tunisie. Faisant un total de six buts pour cette première journée.

Après le groupe de Franceville, vient la capitale, Libreville, ou loge le groupe A, celui du pays hôte, qui a inscrit quatre buts au total. Un parfait équilibre puisque toutes les équipes ont inscrit chacune un but.

Toutefois, force est de constater que les amateurs du ballon rond sont restés sur leur faim face aux résultats des groupe C et D où seul la RD Congo et le Ghana ont réussi à faire trembler les filets : un but chacun. Bref, pas assez de spectacles dans ces poules qui pouvaient pourtant faire basculer la balance au regard du potentiel des équipes qui les composent.

Le constat est donc triste avec ce très faible nombre de buts inscrits. Pourtant des attaquants de renommée, il n‘en manque pas dans ce rendez-vous gabonais, même si les stars se sont signalés. Mahrez, Aubameyang, Sadio Mané, André Ayew, à chacun sa prestation, son but.

Jacques GOMIS