Bilan douane : 681, 43milliards F Cfa de recettes réalisés en 2018

Le Directeur général de la Douane a livré les recettes douanières pour l’exercice de l’année 2018. Selon Oumar Diallo, la Douane doit pouvoir répondre à toutes les sollicitations des citoyens à tous les niveaux et mettre en œuvre la douane de proximité au niveau de tous les bureaux de Dakar et aux bureaux frontaliers. « Une dizaine de bureaux sont informatisés et les inspecteurs de la douane doivent prendre en charge toutes les marchandises. Malgré une situation difficile, nos services, dans un environnement peu favorable, se sont engagés à répondre aux sollicitations des pouvoirs publics car c’est notre mission de mobiliser des recettes pour notre budget », dit-il. Et de renchérir : « Pour cette année, les recettes budgétaires recouvrées s’élèvent à 681,43 milliards FCFA, comparativement aux réalisations de 2017 où elles étaient de 649 milliards FCFA. Nous avons connu un glissement de 32,42milliards FCFA, soit 5% en valeur relative ». A l’en croire, ces résultats sont en droite ligne avec les objectifs fixés par rapport aux efforts qui ont été déployés par l’ensemble des agents pour leur atteinte. « Nous pouvons encore mieux faire, il faut plus de cohésion, d’abnégation et d’engagement. Nous pouvons encore, dans les années à venir, battre des records », dit-il.

Les marchandises saisies en chiffres

Concernant les contentieux en 2018, des saisies de diverses marchandises pour les unités de surveillance ont été réalisées. Il s’agit de produits alimentaires, du troc, de médicaments contrefaits, de véhicules, de la cocaïne, de la drogue, de la méthamphétamine, le tout pour une valeur de 51 milliards FCFA. « Nous avons pu également engranger des recettes contentieuses sur les produits de vente qui ne sont pas prohibés pour un montant de 8 milliards FCFA dont 2,700 milliards pour les enquêtes, 8,50 milliards pour les contentieux. Les enquêtes sont estimées à 2,700 milliards Fcfa et les régions ont fait 6,672 milliards de recettes contentieuses », dit le patron de la Douane.

En ce qui concerne les régions, la plus importante pour les réalisations est la direction régionale du Port avec 460 milliards FCFA, suivie de la région du Centre 6,300 milliards, la région Nord avec 5,535 milliards, Tamba et Kédougou avec 2,568 milliards FCFA. Larégion Sud a obtenu 1,700 milliard FCFA. Dakar a obtenu 131 milliards FCFA et la région Ouest a récolté 21 milliards FCFA.

« D’autres réalisations sont à l’actif de la douane et sont appeléesliquidationsdouanières. Cette année, nous avons réalisé 926,800 milliards FCFA répartis comme suit: compte du commerce intérieur 693 milliards FCFA, compte des biens et services (taxes recouvrées aux produits), d’autres administrations comme celle fiscale, la direction des impôts de l’ordre de 192 milliards F Cfa », indique-t-il.

Ngoya NDIAYE