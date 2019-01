Bilan des Pompiers de Linguère : 236 interventions, 25 personnes décédées

Le groupement des sapeurs-pompiers de Linguère a tiré le bilan de ses opérations de 2018. Les soldats de feu ont effectué 236 sorties interventions et enregistré 25 décès.

Au total 236 sorties dont 25 décès, est le bilan 2018 des sapeurs-pompiers du le département de Linguère. Selon l’adjudant Mamadou Tacko Dièye, chef du centre de secours, 22 cas d’incendie de maisons, de véhicules et d’appareils électroménagers ont été observés. Sur les routes Matam-Linguère-Dahra, Louga-Dahra et Dahra-Touba, les sapeurs-pompiers ont enregistré 145 accidents qui ont entrainé 45 victimes secourues par les soldats du feu. Sur ces 145 cas, 25 personnes sont décédées, a déclaré le commandant des sapeurs-pompiers de Linguère.

A signaler que bon nombres d’accidents de la circulation s’expliquent par le dérapage des véhicules de transport, genre «Wopouya », suivi de renversement à cause de la vitesse et l’excès de chargement. Aujourd’hui, l’excès de vitesse des chauffeurs résulte du bon état des axes routiers Matam-Linguère-Dahra et Dahra-Touba selon, beaucoup d’usagers qui empruntent ces voies.

Samba Khary Ndiaye