Bill Gates fait la queue pour s’acheter un hamburger

Bill Gates est sans doute l’un des hommes les plus riches au monde, mais il est prêt à faire la queue pour un burger comme toute autre personne.

Le milliardaire a été aperçu le week-end dernier dans une file d’attente d’un Fast-Food à Seattle. Il était vêtu d’un pull rouge, un pantalon gris et des baskets noirs.

Le repas n’aurait coûté au milliardaire que 7,68 dollars. Un ancien employé de Microsoft a réussi à le prendre en photo et a partagé l’instant sur Facebook.

« Quand tu vaux des milliards de dollars, quand tu es à la tête de la plus grande œuvre de charité au monde et que tu fais la queue comme le reste du monde…C’est ainsi que les vrais milliardaires se comportent. Et pas comme le poseur de toilettes en or de la Maison Blanche », a écrit Mike Galos

La photo devenue virale sur les réseaux sociaux a déjà récolté plus de 15 000 j’aimes et plus de 12 000 partages. Les internautes ont adoré voir l’apparence décontractée du milliardaire :

« Personne ne semble le remarquer…il s’intègre parfaitement », a écrit un utilisateur de Facebook.

« C’est le genre de personne que j’apprécie ! » a ajouté un autre.

Même si la fortune de Bill Gates lui permet de dîner où bon lui semble, l’homme d’affaires affirme qu’à un certain moment, c’est la même chose.

Afrimag