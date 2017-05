Bira Kane Ndiaye  directeur cabinet du maire de Dakar et membre  du bureau politique du PS  » Le parti  mérite  des  reformes  et  une restructuration  pour  son  bon fonctionnement « 

Invité à l’émission PENCUM REWMI sur la 97.5, Bira Kane Ndiaye directeur de cabinet du maire de Dakar et membre du bureau politique du Parti socialiste (PS) s’est prononcé, entre autres, sur sa détention, la justice et la crise au niveau du parti.

Détention à Rebeuss

« Nous rendons grâce à Dieu. Nous venons de sortir du lien de la détention. C’est ce qui devait nous arriver. C’est le secrétaire général du Ps qui a porté plainte contre Bamba Fall et consorts. Ce qui est important, c’est ce qui s’est passé le 5 mars lors de la réunion du bureau politique où il y avait des casses ; nous sommes en liberté provisoire qui est en cours d’instruction et nous sommes sûrs que ceux qui ont le dossier sont des responsables comme nous . Quand on nous a convoqués pour la réunion du bureau politique, je suis venu avec mon badge comme d’habitude à l’heure et je suis entré en salle et assis. Je fais parti des gens qui ne traînent jamais jusqu’au moment où les gens qui étaient dehors commençaient à manifester en jetant des pierres et il s’en est suivi du brouhaha. C’est en ce moment que j’ai quitté pour rentrer chez moi parce qu’ il y a des choses auxquelles je ne veux pas assister. Pour moi, ce que j’ai fait, c’est bien mais, malheureusement, quelques jours après, j’entends que je fais parti des responsables de ces actes. Devant les enquêteurs, on leur a donné des réponses. Ce qui est sûr, moi, je suis resté en prison et je n’ai dérangé personne et je n’ai rien à me reprocher sur le déroulement des événements. Je suis venu pour la réunion, et la réunion n’a pas eu lieu; en tant que responsable, je suis rentré chez moi. Ce qui s’est passé ensuite, je ne peux pas dire que ce sont des nervis parce que j’étais à l’intérieur ».

Plainte de Tanor

« Je ne sais pas qui a jeté. Ce sont eux qui ont dit que c’étaient des nervis. Il ont porté plainte, et Ousmane Tanor Dieng a signé. C’est à eux de trouver ces nervis et je pense que ces nervis ne sont pas des membres du bureau politique ou membres des instances du parti socialiste. C’est Tanor qui a porté plainte en citant Bamba Fall et compagnies parmi eux figure mon nom. Ils ont peur parce qu’ils savent que Bira Kane est un proche de Khalifa Sall. J’étais proche de Khalifa et j’ai travaillé avec lui, c’est pour cela que je suis à ses cotés à la mairie depuis 2009, et directeur de cabinet de Khalifa Sall. J’étais dans la salle au moment des événements. Je peux être une victime donc je ne sais pas ce qui s’est passé car j’étais dans la salle. Ce qui est important, c’est une réunion du bureau politique qu’Ousmane Tanor Dieng a convoquée. Il y a des gens qui étaient derrière qui ont dispersé les militants, c’est en ce moment qu’on a plié bagages. Je ne pensais pas qu’il y aurait du désordre lors de notre réunion du bureau politique, l’importance de la réunion, c’est le secrétaire général qui l’a convoquée à la permanence, et nous sommes venus pour répondre. Seuls les membres du bureau politique devaient prendre part à cette réunion. Ce qui est sûr, je ne sais pas, s’il y a des gens qui voulaient saboter cette réunion ».

Attente par rapport à la justice

La justice devait faire son travail parce que nous sommes dans un pays où nous avons espoir qu’il y a une justice. Il a déposé une plainte et la police a mené ses enquêtes. Toutes les personnes interrogées n’ont pas dit que Bira m’a envoyé ou Bamba Fall. Un bon jour, on nous dit qu’ils vont faire une confrontation et nous ont livrés au procureur de la République. Donc, c’est seul le procureur qui a le droit de dire tel est poursuivi pour tel acte. Je ne peux pas le faire car je ne suis pas un nouveau dans le parti. J’ai milité avant Ousmane Tanor au niveau du Ps. Avant 1996 j’avais déjà des responsabilités au niveau du parti quand il est venu au parti il a trouvé que j’étais coordonateur des jeunes. Il a hérité du secrétariat du parti lors du congrès sans débat en 1996. Ce congrès c’était dans un moment particulier.

La crise au Ps

Le parti traverse des difficultés car il y a des militants qui n’ont pas la même vision dans la démarche et la gestion du PS. Personne ne pensait que le Ps traversera une telle crise. Les gens se posent la question si ce parti, avec Ousmane Tanor Dieng, pourra obtenir 3 ou 4 % lors des élections au Sénégal. Le parti est en difficulté depuis 2000 quand il a basculé dans l’opposition. L’orientation et le fonctionnement du parti ne sont pas clairs. Ce qui explique la mésentente entre les militants socialistes, c’est la gestion du parti. Nous sommes des socialistes, avant tout c’est une vocation. Le parti a une idéologie, mais cela n’empêche, il doit avoir une orientation et un programme définis que les militants doivent approuver pour la bonne marche. Au niveau du parti, si tu es en contradiction avec le secrétaire général, tu es mis à l’écart; or, ce parti ne devrait pas fonctionner de la sorte car, c’est un parti qui a apporté des valeurs au Sénégal . C’est un parti de masse, c’est à dire un parti qui appartient aux militants mais pas à une personne. Le Ps est un parti où règne la démocratie. Le parti mérite des reformes et une restructuration pour son bon fonctionnement. Je connais bien le rôle de la coordination dans un parti depuis 1986 j’étais membre. Ce qui a été mise en place depuis 1948 jusqu’en 2017, devrait faire l’objet d’ une évaluation pour voir si c’est adapté à la bonne marche du parti afin d’avoir un programme pour que le Ps soit un grand parti au Sénégal. Il faut remarquer que même avant 2000, le parti avait des difficultés; ce qui explique la baisse du taux de pourcentage dans les élections . Depuis lors, le parti ne s’est pas réuni. Il est normal de s’arrêter un moment pour faire une évaluation. Aujourd’hui si on regarde les résultats qu’on a, on sauras que le parti socialiste sous la direction d’Ousmane Tanor Dieng n’intéresse pas les Sénégalais.

Transcrit par Zachari Badji