Birahime Seck du Forum Civil dément le gouvernement

Si le gouvernement a pensé mettre fin à la polémique sur l’argent recouvré dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis, il s’est lourdement trompé. Au contraire, il s’est embourbé dans la boue. En effet, Birahime Seck du Forum Civil a démonté point par point les arguments du gouvernement. Selon M. Seck, les 152 milliards dont fait était le gouvernement ne proviennent pas de la traque. Il précise d’emblée que les 2 498 314 563 FCFA ne résultent point de la traque, mais plutôt des sommes encaissées au titre de la quote-part de l’Etat sur la plusvalue de cession d’actifs et d’occupation d’un immeuble par la Sonacos. Idem pour les 24 600 355 371 FCFA qui proviennent de la redevance de cession versée par la société Dubaï Port World comme indiqué dans le rapport de l’IGE de juillet 2013. D’après toujours ce membre du Forum Civil, les 11 365 450 000 F CFA évoqués par le gouvernement représentent le complément, versé au cours de l’année 2013, au titre de la redevance de Millicom bénéficiaire de la deuxième licence de téléphonie mobile. A cela s’ajoutent les 39 520 000 000 F CFA qui sont le produit des négociations avec Millicom.

Birahim Seck a balayé d’un revers de main des arguments du gouvernement. Il est bizarre à ses yeux que l’argent versé par Millicom soit relié à une loi de règlement et non à une loi de finances rectificative ou à une loi de finances initiale. «C’est comme rejoindre l’au-delà sans naître ni mourir», ironise cet enseignant à l’Ucad. Il souligne d’ailleurs que la Cour des Comptes avait précisé en 2012 qu’elle «n’est…pas en mesure d’établir la conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité du ministre chargé des Finances». Dans son rapport, la Cour conclut son contrôle des lois de finances pour la gestion 2012 par dire : «les réponses du ministre de l’Economie et des Finances et du Plan : Non parvenues ». Il fait remarquer que les 45 milliards FCFA de la 1er LFR pour l’année 2014, les 5 milliards de FCFA de la seconde LFR pour l’année 2014 et les 25 milliards de FCFA figurant dans la loi de finances initiale de 2015 ne sont rien d’autre que les 75 milliards provenant du contentieux Etat du Sénégal/Arcélor- Mittal. Il pense que Moustapha Niass a raison de dire qu’il ignore tout de l’argent recouvré. Birahime Seck interpelle ainsi le Gouvernement sur les 37 milliards de DPW annoncés par Aminata Touré, alors qu’il parle de 12 milliards 400 millions. Mimi Touré et le gouvernement n’ont pas accordé leurs violons également sur la dette de Abbas Jaber. Mimi Touré parle de 5 milliards alors que le gouvernement fait état de 2 498 314 563 FCFA.

L’As