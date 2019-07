Birame : “je n’aime pas qu’on me drague…”

Connu pour son rôle machiste dans la série Maîtresse d’un homme marié, Birame a ouvert son cœur à nos confrères de L’observateur. Dans cet entretien, l’acteur parle de sa vie privée et son type de femme.

Kader Gadji de son vrai nom, alias Birame a captivé les cinéphiles grâce à la perfection de son interprétation. Coureur de jupon, alcoolique et feignant, Birame a un répondant qui choque les téléspectateurs. Contrairement, en dehors de la série, il est un cordon bleu et un féministe dans sa vraie vie.

“J’ai été déçu et j’ai déçu”

Célibataire, Kader a précisé qu’il n’est pas infidèle mais par contre il est jaloux et exigeant. A cet effet, il décrie son type de femme.

“Je suis très fleur bleue par contre. Quand je suis en couple, j’y vais à fond. Je suis très jaloux et exigeant. De ce fait, je m’investis et j’attends la même chose en retour. Ce qui ne me laisse pas trop le temps de conter fleurette et de collectionner les conquêtes. Maintenant, avec les femmes, j’ai été déçu et j’ai déçu. Actuellement, je n’ai personne dans ma vie, mais si je trouve la personne idéale, je l’épouse sans hésiter. Avec le succès, c’est clair que beaucoup essayent de me courtiser. J’en suis conscient. D’ordinaire, je n’aime pas qu’on me drague, je préfère que ce soit l’inverse”, dit-il.