Birima devant la barre ce mercredi

Sale temps pour le plus célèbre syndicaliste ces derniers temps. En effet, Birima Ndiaye sera devant la barre ce mercredi au tribunal de Saint-Louis. Il est attrait par Khadim Guèye, un de ses agents à qui il aurait infligé des coups et blessures volontaires. Les faits se sont déroulés en avril où Khadim Guèye estimait que le syndicaliste lui a asséné des coups sur la tempe et sur les lèvres inférieures qui lui occasionné un arrêt de travail de six (6) jours). A en croire le jeune agent, Birima est passé aux actes, l’ayant averti d’une éventuelle sanction administrative d’où une rétrogradation à un niveau inférieur.