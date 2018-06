Birima Ndiaye brise le silence et parle »complot »

Le secrétaire général du STESU réagit sur la vidéo qui suscite le tollé dans les réseaux sociaux. Birima NDIAYE se dit choqué par l’introduction dans les réseaux sociaux d’une déclaration qu’il avait faite en 2017 au cours d’une assemblée générale suite et à l’agression d’un agent du CROUS.

« Nous avions tous les nerfs tendus. Nous étions tous dans la panique lorsque nous avions reçu l’information selon laquelle, un de nos collègues a été tué par les étudiants. Nous l’avions retrouvé interne, au sol. Une ambulance l’avait transporté au centre hospitalier régional de Saint-Louis. A la suite de cela, nous nous réconciliés avec les étudiants et tout était revenu dans l’ordre. L’un des dirigeants de la manifestation est devenu un ami et un fils. Je ne peux pas comprendre que de ce contexte de deuil, des gens puissent reprendre cette vidéo, couper une partie et la coller avec la mort de Fallou SENE », a-t-il ajouté.

Outré, le syndicaliste annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs de cette « tentative de diabolisation animée par des personnes malintentionnées ».?