BIRKELANE Des apéristes boycottent BBY

Six des huit coordonnateurs de l’Alliance pour la République dans le département de Birkelane, ont décidé de ne pas participer à la campagne de leur parti pour les élections législatives du 30 juillet.

Parmi les huit coordonnateurs de l’APR du département de Birkelane, six ont décidé de s’abstenir jusqu’à nouvel ordre. « Nous n’allons pas battre campagne pour la coalition Benno Bokk Yaakaar ou une autre liste. Nous allons nous abstenir », a soutenu, en conférence de presse, M. Cissé, porte-parole des six responsables locaux du parti au pouvoir. Il s’exprimait en présence de trois des six coordonnateurs qui ont décidé de boycotter la campagne de l’APR et de la coalition que dirige cette formation politique. « Les coordonnateurs des communes de Mbeuleup, Serigne Diagne, de Diamal, Mamadou Diouf, de Mabo, Moustapha Touré, de Birkelane, moi-même, Sadimb Cissé, de Touba Mbella, Cheikh Diop, et de Ségré Gatta, Médoune Ndiaye, ont tous décidé de boycotter la campagne », a-t-il affirmé. « Le choix du chef de l’Etat nous convient certes, parce que c’est lui le patron du parti dans notre département. Mais il devait nous recevoir en audience comme il l’a fait avec les coordonnateurs des trois autres départements de la région de Kaffrine », a argué Sadimb Cissé, par ailleurs premier vice-président du Conseil départemental de Birkelane. Pape Babou Ndiaye, un responsable APS de la commune de Ségré Gatta, a été désigné par Macky Sall, pour diriger la liste de BBY dans le département.

Ndèye Fatou Thiam (Correspondance particulière)