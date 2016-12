Blac Chyna : Kim Kardashian l’accuse d’avoir détruit l’empire Kardashian !

On ne va pas se mentir, la fausse séparation de Blac Chyna et de Rob Kardashian a crée le buzz sur la Toile. Le couple est soupçonné d’avoir mis en scène cette histoire pour booster les audiences de leur émission Rob et Chyna, diffusée le soir même à la télé américaine. Selon le site RadarOnline, Kim ainsi que ses sœurs, Khloé et Kourtney, en ont assez de s’occuper des affaires privées de leur frère : « Elles sont furieuses contre eux » déclare l’indiscret. On apprend ensuite que les relations entre Kim et de Blac Chyna se sont dégradées : « Elle déteste Chyna plus que jamais car elle détruit tout ce qu’elle a mis tant de temps à créer ». Une réconciliation peut-elle être possible entre les deux personnalités ?