Black Panther : Le roi du Wakanda s’impose au box-office

Black Panther est le quatrième film de l’histoire du cinéma américain à dépasser les 100 millions de dollars de recettes pour son deuxième week-end d’exploitation. Seul Star Wars : The Force Awakensavait réussi à faire plus sur un second week-end au box-office. Le film de Ryan Coogler a donc rapporté 400 millions de dollars au box-office Américain.