Blanchiment de capitaux: La Dic épingle AFUP Canada

Les dirigeants d’admission en formation universitaire (AFUP) Canada et d’Études Canada sont dans de sales draps. La structure promettait aux étudiants désireux de bourses à l’étranger, l’admission à 100% dans de grandes université du Canada. 7 étudiants candidats, las d’attendre, ont déposé une plainte à la Dic.

Une enquête ouverte, a permis de savoir que ladite structure est fictive. Leur site internet est inconnu au canada ainsi que l’adresse du siège « 3600 Rue Papineau, Québec Canada » correspond à une station d’essence.

Fatou Niang, Directrice de comptes de ladite structure et Cie ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux, informe Libération.