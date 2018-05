Blessure de Salah :Son avocat réclame 1 milliard d’euros à Ramos

La vilaine faute de Sergio Ramos sur Mohamed Salah continue d’enflammer l’Egypte. Envoyé au sol et blessé à l’épaule sur cette action, l’ailier de Liverpool risque de se retrouver fortement diminué pour disputer le Mondial 2018 avec son pays. De quoi susciter l’indignation de l’avocat égyptien, Bassem Wahba, qui réclame une somme énorme à Ramos en compensation ! « Ramos a volontairement blessé Mo Salah et doit être puni pour ses actions », a clamé l’homme de lois à la télévision égyptienne. « J’ai déposé plainte et j’en ai parlé à la FIFA. Je demanderai une compensation, qui pourrait s’élever à un milliard d’euros, pour la blessure physique et psychologique que Ramos a infligée à Salah et au peuple égyptien. » Il n’y a très probablement aucune chance que cette demande aboutisse mais celle-ci en dit long sur le ressentiment du peuple égyptien à l’égard du Merengue.

Salah absent au moins 3 semaines

A l’occasion de la finale de la Ligue des Champions perdue par Liverpool face au Real Madrid (1-3) samedi, l’ailier des Reds Mohamed Salah (25 ans, 52 matchs et 44 buts toutes compétitions cette saison) a été victime d’une blessure à l’épaule à la 30e minute de jeu. Dimanche, l’international égyptien a affiché sa volonté de participer à la Coupe du monde 2018 malgré ce problème physique (voir ici). Mais selon l’un des physiothérapeutes des Reds Ruben Pon, Salah va avoir besoin de trois à quatre semaines pour se remettre. Autant dire que le Pharaon a de grandes chances d’être forfait pour le premier match contre l’Uruguay, le 15 juin, et va devoir cravacher afin d’affronter la Russie, le 19 juin, et l’Arabie Saoudite, le 25 juin. Une vraie course contre la montre.

Ramos ne sera pas sanctionné

Lors de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool (3-1) samedi, le défenseur central madrilène Sergio Ramos (32 ans, 11 matchs et 1 but en Ldc cette saison) s’est signalé avec un duel musclé face à Mohamed Salah, blessé à l’épaule sur cette action. Visé par de nombreuses critiques après la blessure de l’Égyptien, l’Espagnol avait même fait l’objet d’une pétition pour demander des sanctions de l’UEFA. Cependant, d’après les informations de Sky Sports, l’instance européenne ne compte pas sanctionner Ramos et estime qu’il n’y a pas de raison d’ouvrir une enquête le concernant. Une décision qui ne devrait pas ravir les fans de Liverpool et de l’Egypte.

Afrik-foot