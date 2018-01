C’est l’indispensable d’un make-up « bonne mine ». Version stick, liquide ou poudre, couleur corail, bois de rose ou rouge… Le blush se décline sous différentes textures et teintes.

Voici nos conseils pour choisir celui qui nous convient selon trois critères importants : notre carnation, notre type de peau, mais aussi nos envies du moment.

Quelle teinte de blush choisir ?

Le blush corail pour donner bonne mine

C’est celui qui apporte une touche printanière au teint, celui qu’on utilise pour donner du pep’s et un effet vitaminé à celles d’entre nous qui ont un teint hâlé.

Tout comme la poudre de soleil pour les teints mats, il apporte une touche ensoleillée aux joues et s’adapte à toutes les carnations.

Pour ce qui est de la pose, l’idée est de l’appliquer en réalisant une forme de 3 avec son pinceau : on part des tempes pour aller vers les pommettes et finir sur les maxillaires. Teint uniforme et naturel garanti !

Le blush rose pour apporter de la fraîcheur au teint

Idéal pour les peaux claires, on l’utilise pour apporter de la fraîcheur au teint.

On le pose essentiellement sur les pommettes pour simuler un coup de vent frais sur les joues.

Le blush correcteur pour illuminer le visage

Un deux en un qui apporte de la couleur et corrige les petites imperfections du teint.

En pratique : il est compartimenté par touches de couleurs correctrices mais s’utilise dans son ensemble, comme un blush traditionnel.

On le pose en forme de 3, comme le blush corail, pour obtenir un résultat le plus naturel possible et pour corriger ce qui doit l’être.

Quelle texture de blush est faite pour moi ?

Avec le temps les blushs évoluent. Terminée l’hésitation entre deux palettes de blush en poudre : désormais nous avons l’embarras du choix entre sticks, palettes, crèmes…

Un blush liquide ou au format stick, des textures plus hydratantes qu’une poudre, sont parfaites si l’on a une peau sèche.