Bokidiawé: theatre d’affrontement entre pro-Sonko et pro-Macky Sall

Les violences post-électorales continuent de plus belle et cette fois-ci c’est Bokidiawé qui devient le théâtre d’affrontements entre des militants de Ousmane Sonko et ceux de Macky Sall.

Bokidiawé , une localité qui fait partie de l’arrondissement de Ogo, du département et de la région de Matam a connu une stupeur en ce jour de campagne. Des affrontements entre les deux camps ont secoué ladite zone bien qu’aucune perte en vie humaine n’a été notée.

Pour le moment, la gendarmerie et la sécurité de Ousmane Sonko ont intercepte l’initiateur de ces jets de pierre en personne.

avec senenews