Booba confirme : il est « célibataire » et il ne se mariera jamais !

« Élie YAFFA : célibataire depuis 2 ans, n’a jamais été marié. Ne le sera jamais car je n’aime pas la paperasse… » a-t-il annoncé, ce 30 octobre, sur Instagram, tout en agrémentant son post d’une série de hashtags recherchés : « ça va aller », « calmez vous les puceaux » et « le duc reste le duc ». Le rappeur Booba est un coeur à prendre, s’il on en croit ce message. Il n’est plus en couple avec sa femme.

La mère de ses enfants infidèle ? Au lendemain, d’un nouveau clash avec Patrice Quarteron – qui a devoile une video de la mére de ces enfants infideles, dans les bras d’un autre homme – l’interprète de « OKLM » donne enfin sa vérité aux fans. Lui qui ne parle jamais de ses amours, il assure qu’il n’est plus avec sa compagne depuis deux ans. Il faut dire que ces derniers jours, le rappeur de Boulogne Billancourt a été plus occupé à commenter une décision de justice très attendue. Trois ans après l’agression d’un employé de sa boutique à Paris, son rivale, Rohff et ses coéquipiers ont été reconnus coupables de violences extrêmes avec préméditation. Ils ont été condamnés à cinq ans de prison ferme. Booba a choisi son combat B2O a commenté à propos de celui qu’il traite de « pigeon » : « C’était du lourd y aurait de l’or a dit le Bou-mara, pour ces mecs du bitume la plume des trous à rats ». Et d’ajouter : « Ce n’est pas que j’aime pas me mélanger, mais disons simplement qu’les aigles ne volent pas avec les pigeons ».