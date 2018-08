Booba et Kaaris libérés mais sous contrôle judiciaire

Les deux rappeurs français impliqués dans une violente bagarre peuvent pousser un ouf de soulagement en attendant leur procès prévue pour le mois de Septembre 2018.

Prévue pour se tenir le 06 Septembre prochain, les rappeurs français Booba et Kaaris doivent comparaître pour violences aggravées après une violente bagarre dans laquelle ils étaient impliqués à l’aéroport d’Orly et qui a fait de nombreux dégâts. Depuis les deux rappeurs ne sont pas restés bras croisés et avaient introduit des demandes de contestation de leur détention chacun de son côté.

La justice française devait d’ailleurs se prononcer ce jeudi sur leurs demandes de contestation de détention. Sur ce point, la justice française s’est prononcé et a ordonné leur libération. Cependant les deux rappeurs français sont placés sous contrôle judiciaire pour le moment et ne doivent pas quitter le territoire français.