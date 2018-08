Booba et Kaaris se bagarrent à l’aéroport de Paris Orly et retardent plusieurs vols

La rixe entre les deux rappeurs français a causé la fermeture temporaire du hall 1 du terminal Ouest et le retard de plusieurs vols.

POLICE – Il semble loin le temps où les rappeurs Booba et Kaaris collaboraient. Ce mercredi 1er août, aux alentours de 15 heures, les deux artistes français en sont venus aux mains à Paris. Les deux hommes ont été filmés en train de se bagarrer violemment à l’aéroport Paris Orly.

La bagarre a eu lieu dans le hall 1 du terminal Ouest, a appris Le HuffPostauprès de l’aéroport parisien. Les deux rappeurs et leur entourage ont été séparés par la police. Comme le montrent les images, et l’a confirmé Paris Orly, la bagarre au eu lieu dans une boutique de parfum du terminal.

Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux Twitter et Snapchat montrent une poignée d’hommes échanger coups de poings et coups de pieds (parfois en se mettant à plusieurs sur un seul homme). Le tout au milieu des voyageurs et de jeunes témoins de la scène se rapprochant pour filmer et photographier la rixe.

Les aéroports de Paris ont temporairement fermé le hall 1 et annoncent des retards pour les vols au départ de cette zone.

Si les deux artistes se sont croisés à l’aéroport c’est qu’ils étaient tous deux attendus à Barcelone ce mercredi 1er août. Kaaris devait y donner un concert dans le club Shoko et Booba dans le club Pacha. Deux boîtes de nuit situés à quelques mètres l’une de l’autre près du port olympique de la capitale catalane.