Bordeaux : Le fils du Consul du Sénégal condamné à 8 ans de prison

Le fils du diplomate Sénégalais Abdourahmane Koïta est dans de sals draps. En effet, selon Les Echos, Abdou Salam Koïta vient d’être condamné à 8 ans de prison par la cour d’assises du Val-de-Marne (France). Ses complices, Ladjie Haidara, 23 ans, et Houssame Hatri, 22 ans, en fuite ont été condamnés respectivement à 13 et 16 ans de prison.

Le 1er décembre 2014, Laurine et son désormais ex compagnon Jonathan, jeune gendarme en reconversion, logent depuis 2 mois chez les parents de ce dernier. Quand on sonne vers 9h, elle ouvre, croyant reconnaître un cousin. Les trois agresseurs entrent, encagoulés et armés, les ligotent, les bâillonnent et fouillent l’appartement à la recherche d’argent liquide. « Les juifs, ça met pas l’argent à la banque », leur dit-on, en menaçant de les « buter ».