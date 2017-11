Comment boucler ses cheveux sans fer à boucler ?

Etape #1 :Procédez à votre routine habituelle pour le lavage des cheveux. Une fois rincés, laissez-les à l’air libre jusqu’à ce qu’ils soient humides.

Etape #2 :Sur votre chevelure humide, twistez vos mèches et enroulez-les de sorte à former des macarons. Vous pouvez réaliser deux macarons de part et d’autre de votre minois si vous désirez un effet wavy. Pour des boucles mieux dessinées, faites plusieurs twists serrés sur toute la surface de votre tête.

Etape #3 :Une fois vos petits macarons réalisés, enroulez un foulard autour de vos cheveux et laisser sécher. Pour que vos boucles tiennent le plus longtemps possible, je vous recommande de réaliser cette coiffure le soir avant de vous coucher.

Etape #4 :Une fois vos cheveux totalement secs, défaites votre coiffure. Vous pouvez déjà admirer le volume qu’ont pris vos cheveux !

Etape #5 :Maintenant que vous avez offert de jolies boucles à vos longueurs, vous pouvez gainer votre chevelure au niveau des racines. Pour cela, je vous conseille de vaporiser un tout petit peu de shampoing sec, comme le Shampoing Sec Seborégulateur de Klorane. Passez vos doigts sur votre cuir chevelu pour répartir le produit entre vos mèches.

Etape #6 : Vous pouvez désormais fixer vos boucles grâce à une laque, comme la Laque Fixation Normale de L’Oréal Paris. Pour éviter l’effet carton, vaporisez-la à au moins 20 centimètres de votre crinière. Vous voilà assurée que vos boucles tiendront toute la journée !

Vous arborez fièrement de belles boucles à la Carrie Bradshaw ! Et vos amis vous trouvent même un air de ressemblance : sautez donc le pas en vous offrant une coloration blonde, avec la Coloration Permanente à l’Omegaplex de Schwarzkopf par exemple.