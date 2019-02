Bougane, Decroix et Hélène Tine rejoignent Idy

La coalition « Idy209 » s’agrandit. Le leader du mouvement “Gueum sa bopp” a rejoint Idrissa Seck. Bougane Guèye a officialisé son soutien à Idy sur sa page facebook. Pourquoi Idrissa Seck? Bougane estime que ce dernier “incarne la sagesse, le maturité, l’expérience dans la gestion des affaires publiques, non sans être un homme pieux et engagé pour abréger la souffrance des Sénégalais”. Le coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la république (Fpdr) a également officialisé hier son soutien à Idrissa Seck. Selon L’AS qui donne la nouvelle, Decroix justifie son choix par la soif d’alternance qu’incarne Idrissa Seck et sa capacité réaliser les réformes institutionnelles. Hélène Tine a également rejoint la coalition Idy 2019. Elle motive son choix par l’expérience d’Idy de la gestion de l’Etat et son projet de société.