Boukary Dramé: “J’ai encore la force et l’énergie pour jouer”

Libre de tout contrat depuis son départ de SPAL (Serie A), Boukary Dramé (33 ans) s’entretient en Italie dans l’attente d’un nouveau challenge. Aujourd’hui, il prend son mal en patience. Pour Goal, le latéral gauche international sénégalais reconnaît qu’il espérait trouver chaussure à son pied plus tôt. Il regrette notamment qu’en France, les clubs se soient focalisés sur son âge, mais ne perd pas espoir de rebondir rapidement car il se sent “encore la force et l’énergie” pour évoluer au haut niveau.

« Ma priorité »

« Je suis toujours dans l’attente d’un bon challenge. Ma priorité, c’est de rejouer. Mais je ne sais pas ce qu’ont les clubs aujourd’hui… C’est vrai qu’il y a eu des problèmes avec l’entraîneur à Bergame, que j’ai peu joué à la SPAL, mais j’ai fait plusieurs saisons en Serie A et je n’ai pas pu devenir nul du jour au lendemain.»

« Ce qui me retiens en Italie »

« Il y a eu du bon et du moins bon. Pour le moins bon, tout est parti de l’Atalanta. Dès son arrivée, le coach (Gian Piero Gasperini) a dit “avec moi, les blessés auront des problèmes”. J’ai été blessé, du coup ça s’est mal passé. Je regrette que le staff médical ne m’ait pas aidé davantage. J’ai eu plusieurs rechutes et c’est moi qu’on a préféré attaquer plutôt que le docteur. Pourtant, quand il y a des rechutes, c’est rarement la faute du joueur. Le joueur ne sait pas. Il ne fait que suivre les demandes du docteur. J’ai l’impression que ce n’était pas totalement de ma faute, mais si j’étais allé contre l’avis du docteur, le coach aurait dit que je n’avais rien, que je ne voulais pas m’entraîner… »

«Mon âge»

« Je sens que j’ai encore la force et l’énergie pour ça. Mais en France, à 33 ans, on a tendance à dire que tu es cramé. Je ne comprends pas pourquoi. On m’a parlé de l’âge… Mais ça m’étonne parce que je suis libre. J’ai joué plusieurs années au haut niveau, j’ai de l’expérience. Chaque pays a sa façon de voir les choses. En France, ils regardent l’âge. En Italie, non. Si tu es bon, on te prend. Regardez Cyril Théréau. Il a été transféré à la Fiorentina à 34 ans. On lui a donné trois ans de contrat. En France, c’est impossible de voir ça. Pourtant, mes coéquipiers m’ont toujours dit “Bouka, tu peux jouer encore plus”. Quand les gens me voient, ils me donnent 25 ou 26 ans, mais je ne sais pas comment faire pour bouger les choses… »

« Retour en France »

« Non, je ne ferme pas la porte. Mais si j’ai l’opportunité de rester en Italie, tant mieux. Je me suis adapté à la vie en Italie. Je parle assez bien la langue, je connais bien la mentalité. Je me plais ici. D’autant que la Serie A a pris une certaine envergure cet été avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo…Ah ça, on m’en parle beaucoup. C’est un plus pour le championnat. Mais on verra. Des clubs sont intéressés. On est en train de discuter. Souvent, il suffit d’un ou deux mauvais résultats pour qu’on pense à vous. C’est comme ça, c’est la situation qui veut ça. »

Avec Goal.com