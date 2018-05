Bouna Sarr: « Je suis Français »

Bouna Sarr enterre les espoirs du Sénégal. Malgré sa tentative d’approche, Aliou Cissé va devoir se faire une raison : Bouna Sarr n’est pas près de rejoindre les Lions de la Teranga, même en lui faisant miroiter une place pour le Mondial 2018. En effet, le latéral droit de l’OM ambitionne de jouer pour une autre sélection et, comme pressenti, il s’agit de l’équipe de France.

Bouna Sarr (26 ans) au Mondial 2018 ? Il n’y a pas si longtemps, personne ne se posait la question. Et pourtant, le joueur de l’Olympique de Marseille a une double possibilité de jouer cette compétition. La première concerne évidemment l’équipe de France. Très en vue à son nouveau poste de latéral droit, le natif de Lyon a forcément attiré l’attention du sélectionneur Didier Deschamps qui n’a pas vraiment l’embarras du choix pour cette position. Sarr a bien choisi les Bleus Et grâce à ses origines, Sarr peut porter le maillot du Sénégal dont la Fédération l’a contacté en vue de la Coupe du monde en Russie. Ce que la Guinée, l’autre nation qui le convoite, ne peut pas lui offrir.

Pas de quoi provoquer un dilemme dans l’esprit du Marseillais qui rêve des Bleus. Et qui prend le risque de l’annoncer. «Les Bleus et rien d’autre ? Rien d’autre, c’est un grand mot, mais j’ai toujours rêvé de l’équipe de France, a reconnu l’ancien Messin sur RMC. Je suis Français, je suis né ici. J’ai une attirance pour les Bleus.» De plus, l’ailier de formation sait que ses chances sont réelles. En effet, Benjamin Pavard manque d’expérience, Christophe Jallet n’a plus joué en Ligue 1 depuis janvier, ce qui fait de Mathieu Debuchy, son principal concurrent. Sarr espère donc devenir la doublure de Djibril Sidibé si le Monégasque revient de blessure à temps.

Numéro 2 derrière Sidibé ? «Pourquoi pas être une surprise ? Il n’y a pas énormément d’éléments à ce poste, a-t-il confié. La meilleure des choses pour l’équipe de France serait que Sidibé revienne. On ne va pas se mentir, c’est le numéro 1 à ce poste. Mais il n’y a jamais vraiment eu de numéro 2. Pourquoi ne pas prétendre à cette place en continuant à être performant ?» Justement, l’adjoint du sélectionneur Guy Stéphan sera en Autriche jeudi (21h05) pour la demi-finale retour d’Europa League contre le RB Salzbourg…

Source : Maxifoot