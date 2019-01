Le bourreau des stars de bollywood tombe à Dakar

Sulya Pujari, l’un des chefs mafieux les plus recherchés en Inde, a été arrêté à Dakar par le Bureau central d’Interpol avec l’appui de la Division des investigations criminelles (DIC). Au cœur de plusieurs cas d’extorsion sur des stars de Bollywood et cité dans au moins une dizaine de meurtres ou de tentatives, le mis en cause était recherché depuis au moins cinq (5) ans informe Libération.

Le journal rapporte que Pujari voyageait avec un passeport établi au nom de d’Anthony Fernadez.

Informées de son arrestation via leur ambassadeur à Dakar, les autorités indiennes n’ont pas tardé à réagir, signale la source.

Un vol spécial sera dépêché pour « récupérer » le colis. Mais en attendant, Pujari a été placé sous écrou extraditionnel à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Sa dernière victime, l’actrice indienne Rakhi Sawant avait refusé de céder au chantage de Sulya Pujari. Ce dernier avait envoyé une équipe de « tueurs » à sa famille.