Bourses des étudiants : L’Ige blanchit Mary Teuw

Du nouveau dans l’affaire du retard de paiement des bourses qui a coûté la vie à l’étudiant Fallou Sène de l’Ugb. L’Inspection générale d’Etat (IGE), qui a bouclé son rapport, a blanchi totalement le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, tout comme le Directeur des Bourses. Le Rapport incrimine le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan et celui du Budget. Il leur est reproché de ne pas communiqué à temps certaines informations au niveau de la Direction des Bourses et au niveau aussi de Ecobank. Une situation qui avait entraîné le retard dans le paiement des bourses et poussant les étudiants à manifester. A rappeler que l’Ige avait installé un QG à Sanar, avec comme mission d’identifier les goulots d’étranglement et remonter la chaîne de responsabilité entre les ministères des Finances et de l’Enseignement supérieur. Les vérificateurs de l’Ige étaient entrés en contact avec les trois entités au cœur du processus de paiement des bourses : la banque Ecobank, les ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Économie et des Finances.