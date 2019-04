Bourses familiales : Plus 34 millions détournés

Plus de 34 millions ont été détournés à La Poste de Yamatogne à Ziguinchor. Ces fonds, selon L’Observateur, qui donne l’information, sont destinés aux bourses familiales. L’agent incriminé a été arrêté et séjourne à la Citadelle du silence. Le Receveur de la Poste et un agent ont été muté, indique le journal. Ce n’est pas tout. Un autre agent de La Poste de Ziguinchor est accusé de détournement de 840.000 Fcfa. L’agent incriminé bénéficie d’un retour de parquet.