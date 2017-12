Boxing Day: Harry Kane explose les records durant la fête du football anglais

Le traditionnel Boxing Day, événement incontournable du football au Royaume-Uni, a débuté en fanfare mardi 26 décembre avec la performance de haute volée d’Harry Kane. L’attaquant de Tottenham a inscrit un triplé contre Southampton et est devenu par la même occasion le meilleur buteur de l’année 2017 en Europe (56 buts), surpassant Lionel Messi sur le fil. L’Anglais confirme sa place parmi les plus grands chasseurs de buts du monde.

Au Royaume-Uni, à Noël, on festoie, on s’offre des cadeaux, on se retrouve en famille… et on joue au foot. Beaucoup. Tous les jours ou presque. Ainsi va la tradition depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Le 26 décembre est férié car c’est le Boxing Day (Jour des boîtes), événement aux racines plus anciennes durant lequel les Britanniques se ruent dans les magasins pour les soldes… et dans les stades/dans les pubs/devant les écrans pour regarder les matches de championnat.

Le Boxing Day, une orgie de foot à ne pas manquer

Dans la plupart des championnats européens, les joueurs sont au repos pour Noël. C’est la petite trêve hivernale et les footballeurs en profitent pour prendre couper avec le ballon rond, retrouver leurs proches ou faire un peu de tourisme. Au Royaume-Uni, ça ne marche pas comme ça. La tradition ancestrale du Boxing Day veut que l’on joue dès le lendemain de Noël dans des stades archi-combles.

Les joueurs n’ont pas le loisir de se laisser aller pendant les fêtes de fin d’année. Et pour cause : ils ne s’arrêtent pas de jouer ! Les 20e, 21e et 22e journées du championnat d’Angleterre (Premier League) par exemple s’enchaînent cette saison encore à un rythme dément : elles ont lieu entre le mardi 26 décembre 2017 et le jeudi 4 janvier 2018 !

Un véritable marathon, une orgie de foot avec 30 matches disputés en l’espace 10 jours. Supporters et joueurs ne pourront reprendre leur souffle brièvement que le 29 décembre. C’est ça, le Boxing Day version foot !