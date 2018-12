Boxing Day : Liverpool de Sadio Mané humilie Newcastle de Momo Diamé (4-0)

Boxing Day, le moment tant attendu du football anglais a tenu toutes ses promesses. Le leader du championnat, Liverpool, a consolidé sa place en battant Newcastle de Momo Diamé cet après-midi.

Le duel des Sénégalais a été remporté par le vice-capitaine des Lions de Teranga, Sadio Mané, avec une large victoire des Reds devant le Magpies de Newcastle (4-0). L’attaquant de Liverpool a livré un match correct, même si le Lion n’a pas participé au festival de buts des Reds.

Liverpool est actuellement seul leader du championnat avec 51 points et échappe de plus en plus son dauphin Manchester City qui vient d’être battu par Leicester City (2-1). Liverpool de Sadio Mané est le seul club invaincu de la premier League après 19 journées.

La note de Mané

A l’issue de la première rencontre de cette série de matchs après Noël, Sadio Mané n’a pas attiré l’attention. Il reçoit la note de 6,5. Ce fut un après-midi frustrant pour Mane, l’ailier ayant eu amplement l’occasion de s’afficher au tableau de bord ou de mettre en place un coéquipier dans une position prometteuse, mais sa touche finale l’évitait. Son mouvement était important pour occuper les défenseurs de Newcastle et il était toujours dans les zones de danger et sur le point de frapper le tableau de bord, mais, comme si souvent cette saison, ses décisions le laissaient tomber note les supporters d’Anfield.