Boy Djinné acquitté

La chambre criminelle de Dakar a acquitté, hier, Baye Modou Fall alias Boy Djinné. Il avait comparu à la barre de ladite juridiction pour répondre des chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol en réunion avec usage d’arme et de véhicules, détention illégale d’armes et agression. A noter que cette décision rendue par la chambre a été le souhait du parquet qui avait demandé l’acquittement lors de son réquisitoire. Face au juge, l’accusé avait clamé son innocence, arguant que les policiers l’avaient arrêté pour régler des comptes avec lui.