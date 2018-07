Le Boycott, la nouvelle ligne de défense de ses avocats: Quelle attitude pour Khalifa Sall ?

Les avocats de Khalifa Sall ont fait ce qu’ils avaient promis avant la tenue du procès en première instance, à savoir le boycott des audiences. C’est au niveau de la Cour d’Appel où se tient actuellement le procès, que la nouvelle est tombée hier.

Finalement, ce n’est pas Lamotte qui a été boycotté, mais Demba Kandji. Le juge du Tribunal Hors classe l’a échappé belle. Car, le boycott est plus qu’un refus de livrer combat. Comme le suicide, c’est un appel à l’aide. En somme, c’est une ligne de défense comme les autres.

Les avocats de Khalifa Sall, parmi les plus expérimentés du Barreau de Dakar, ont dû certainement longuement mûrir leur projet. S’ils ont décidé de considérer leur absence comme plus éloquente que leurs plaidoiries, c’est qu’ils ont leurs raisons. Celles-ci sont un secret de polichinelle. Ils l’ont clairement fait savoir : Le procès leur parait largement politique et n’a comme motivation certaine que d’empêcher leur client d’être candidat à la présidentielle de 2019.

Ses avocats restent convaincus que ce procès est une simple machination. Et ce qu’ils disent en filigrane est plus grave. C’est que les magistrats du siège qui sont chargés de prononcer le verdict, sont dépendants du régime de Macky Sall et qu’ils sont loin d’être indépendants. Comment peuvent-ils en être aussi convaincus ? C’est toute la question. Car les juges chargés de se prononcer sur l’Affaire Imam Ndao viennent, quant à eux, de démontrer le contraire.

En tout état de cause, nous sommes dans un procès politique, ne serait-ce que par le statut de l’acteur considéré qui est Maire de Dakar et potentiel candidat à la Présidentielle de 2019.

Alors, la défense a considéré que ce n’est pas le droit qui sera dit, mais la volonté du Principe. Une démarche qui, à ne pas en douter, est une insulte à l’institution judiciaire.

Mais, c’est également une ligne de défense. Car c’est une forme très redoutable de pression sur les magistrats. Devoir juger d’une affaire dans ces conditions n’est pas aisé pour un magistrat aussi expérimenté qu’il soit.

Or, les avocats ont été très habiles. Car, avant de partir du prétoire, ils ont pris la précaution de mettre sur la table tous les arguments de fond et de forme sur l’affaire. Ils ont dit pratiquement tout ce qu’ils pensent aux juges et à l’opinion. On connait chacun de leurs arguments. En réalité, même absents, ils seront toujours présents, d’une certaine façon.

Alors, le boycott sonne comme une pression de plus sur des juges qui vont davantage tenir en compte des intérêts de leur client et surtout veiller à ne pas se conformer à des suggestions et recommandations venues de l’Etat.

Reste maintenant à savoir quelle sera l’attitude de Khalifa Sall ?

Cette question est d’autant plus intéressante que nous ne savons pas réellement s’il va continuer à être présent au procès ou le boycotter lui-aussi comme l’avait tenté Hussein Habré. Pis, il peut décider de se présenter sans accepter de répondre aux questions du juge comme l’avait fait l’ancien Président tchadien.

En clair, est-ce que Khalifa sera désormais présent au procès et dans quel cas ? Est-ce qu’il va répondre aux questions du juge ?

Tout dépendra, en effet, des conseils que ses avocats lui donneront à ce propos. Mais nous pensons qu’en l’absence de ces derniers, il serait risqué pour lui de s’aventurer dans une dynamique qui ressemblerait à une défense assumée par soi-même.

Même pour un juriste, c’est risqué, surtout lorsque l’on en est pas un.

Le procès en appel de Khalifa Sall pourrait ainsi être oblitéré par une absence de collaboration de ce dernier. La Cour d’Appel va devoir s’y habituer et statuer sans sa défense, à moins que, comme pour Habré, des avocats soient commis d’office à leur place.

Dans tous les cas, le juge d’instruction chargé de l’enquête instruit normalement à charge et à décharge et le tribunal pourra, malgré tout, être assez outillé pour se faire une religion sur sa culpabilité ou non.

Mais on peut se demander si le Procureur général, laissé seul avec le juge sans contradicteurs n’aura pas sa tâche rendue plus facile pour davantage enfoncer le mis en cause ?

En d’autres termes, est-ce que la politique de la chaise vide n’est pas contre productive ?

Assane Samb