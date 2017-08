Boycott par le Pds des futures élections- Ce que cache le message de Wade

REWMI.COM- Le président Wade a surpris son monde en annonçant le boycott de toute élection organisée par le Président Macky Sall. Une déclaration étonnante car c’est le Président de la République qui a en charge cette tache même s’il l’a fait exécuter par le Ministère de l’Intérieur et la Direction des élections.

Il est important alors de se demander ce que Wade veut vraiment dire ? Car, il est évident que le message est codé et cache un non-dit.

A priori, on peut penser qu’il verse dans la pression pour pousser le Président Sall à prendre des mesures de nature à éviter toute velléité de fraude comme l’opposition le soupçonne.

Wade est manifestement dans la logique de la bataille de communication et il est en train de faire monter les enchères pour obtenir le maximum de transparence.

Toutefois, force est de reconnaitre que s’ il ne s’ agissait que de cela, Wade aurait fait comme les autres en exigeant le départ du Ministre de l’Intérieur Abdoulaye Wade Diallo, maître d’œuvre des opérations.

S’ il pointe du doigt Macky, c’est que Wade vise autre chose.

Il nous semble qu’il nous annonce sa retraite politique définitive. Wade sait qu’il est rattrapé par l’âge et à eu même à annoncer qu’il ne va pas participer à la présidentielle de 2019.

De ce point de vue, il n’a pas tort de faire une telle sortie. Il ne sera plus manifestement de la partie.

Néanmoins tout le monde se demande ce qu’il en sera du Parti démocratique sénégalais (Pds) ?

Wade ne peut se mettre out et placer son parti dans une situation de boycott que tout le monde sait suicidaire, politiquement s’ entend.

Ne pas participer à la présidentielle de 2019 n’est pas envisageable pour ce parti aujourd’hui leader de l’opposition.

Alors, la réponse à une telle interrogation se trouve, à coup sûr, dans le « protocole de Doha ».

Le père rêve de transférer son parti toujours considéré comme son patrimoine entre les mains de son fils. Or, ce dernier, condamné pour enrichissement illicite, a été finalement gracié et devrait être libre. Cependant une entente secrète dont le Qatar est garant a fait qu’il a été déporté ou exilé dans ce pays où l’Emire est son ami.

Depuis, il vit là-bas et entre dans une hibernation politique qui l’a écarté de la scène.

Or, tout indique qu’aussi bien Macky que son père sont parties prenantes à cette entreprise.

Si le deal comme l’affirment certaines indiscrétions est de laisser le terrain libre à Macky pour deux mandats et de mettre sur orbite Karim en 2024, la déclaration de Wade prend tout son sens.

Le PDS va alors entrer dans une forme de passivité voulue en attendant l’arrivée de l’héritier sous le coup d’un pacte moral. Et comme ce dessein est inavoué, le parti pourra en tirer une dividende politique en mettant en avant le désir de faire face à un pouvoir »corrompu, despotique, incapable, etc. ».

Cette thèse est d’autant plus défendable qu’en dehors de Wade et de son fils, le Pds offre peu de cadres capables de rassembler les troupes et de gagner des élections. On l’a vu avec Oumar Sarr dont la tache de coordonnateur à été tellement contestée que cela a valu, au parti, des départs parfois rocambolesques comme celui de Farba Senghor. Pire, ce dernier vient de perdre les législatives dans son fief de Dagana.

Wade a fait le vide autour de lui et de son fils. La preuve tous les cadres qui ne partagent pas le choix porté sur Karim le fils ont dû débarrasser le plancher. Les derniers en date ont été, en plus de Farba Senghor et de Pape Samba Mboup, Aida Mbodj, Modou Diagne Fada sans oublier la première vague et les transhumants.

Tout tourne dans ce parti autour du projet de dévolution monarchique au sommet du père au fils. Et ceux qui sont restés au Pds soit le partage soit n’ont pas exprimé leurs réserves.

Donc, il est normal que l’on attente le retour de Karim. Ce sera pour quand ? C’est là où se trouve le secret. Or, la déclaration de Wade sur le boycott a levé un coin du voile du secret. Tout indique que Karim ne va pas participer à la présidentielle de 2019. Wade a déjà annoncé le boycott qui a des allures d’attente dans le respect d’un protocole dont il connait tous les termes.

Assane SAMB/Rewmi quotidien