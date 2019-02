Boycotte du scrutin: Issa Sall répond à Wade

Le président du Pur, El Hadj Issa Sall, a répondu, aujourdhui à Passy, lors de sa caravane, à l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, qui se dit prêt à empêcher la tenue de la présidentielle.

« Au fait, les élections sont en train de se dérouler. Elles ont commencé depuis longtemps. Vous savez que les élections, c’est quand même un processus. Peut-être qu’il (Abdoulaye Wade) parle du scrutin qui est le jour des élections », déclare d’emblée le leader Pur.

« Moi, je suis un candidat sérieux et je compte battre Macky Sall au premier tour, à défaut de le battre au second tour. Je me considère très sérieux dans cette élection présidentielle. Je compte donc battre le président sortant », s’est-il engagé.

Pour lui, le Pape du Sopi fait une confusion entre l’élection et le scrutin : « Les gens confondent souvent le scrutin et les élections. Nous sommes actuellement en campagne électorale. Donc, nous sommes en plein dans les élections. Pour le scrutin, c’est le 24 février, et il y aura un gagnant », a rassuré M. Sall.

« Ce n’est pas possible. L’élection n’est pas encore gagnée par Macky Sall. Ce dernier pourrait ne même pas aller au second tour des élections. Donc, Macky Sall n’a pas du tout gagné les élections. Et s’il va au second tour, il sera battu. Les élections vont bel et bien se dérouler. Il y aurait un gagnant le 24 février qui ne sera pas Macky Sall », a garanti Issa Sall.