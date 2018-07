Branchement des forages de la zone des Niayes: Les Producteurs agricoles de Diender disent «niet !»

La sortie du Ministre de l’Hydraulique, Mansour Faye, promettant la fin des pénuries d’eau pour ce 20 juillet, risque de ne pas bien se dérouler. En effet, réunis en assemblée générale ce week-end à Diender, les producteurs agricoles ont rejeté en bloc la solution étatique consistant à brancher les quatorze forages de la zone des Niayes pour alimenter la région dakaroise. Ils promettent même de battre le macadam ce même 20 juillet pour dénoncer ce projet catastrophique pour eux.

Déshabiller St Pierre pour habiller St Paul ! Voila ce que semblent décrier les maraichers de la zone des Niayes sur la question de la pénurie de l’eau au Sénégal. En effet, la déclaration de l’Etat sur le calvaire des populations dakaroises, assoiffées par la pénurie d’eau notée ces derniers jours, faisant état du branchement des quatorze forages d’eau sur le réseau dakarois, ne semble pas plaire à ces producteurs. Réunis en assemblée générale extraordinaire ils ont dénoncé avec la dernière énergie la décision consistant à connecter directement les 14 forages des Niayes sur le réseau de la région de Dakar, au détriment de leur zone. Une alternative qui, selon ces agriculteurs, constitue une « menace réelle » de l’activité agricole dans la zone qui, pourtant, produit 60% des fruits et légumes du Sénégal. «Tout d’un coup, on a vu une batterie de forages envahir la zone sous le motif qu’il faudrait abreuver d’urgence Dakar en eau potable. On va nous pomper 30 millions de litres par jour. Ces forages vont pomper en seize jours l’équivalent du besoin en eau de toute l’année de la zone agricole de Diender et Kayar pour dépanner Dakar. Nous ne sommes pas d’accord que l’on assoiffe Diender pour abreuver Dakar », a catégoriquement déclaré Ibrahima Diatta, producteur agricole dans la zone de Diender. Lors d’une réunion publique d’information ce week-end, à la maison communautaire de la commune, les cultivateurs de la zone ont unanimement décrié une « mesure irréfléchie ».

Pour des raisons politiques, ajoute le maire de la commune, « l’autorité n’a pas daigné m’informer, encore moins m’impliquer dans le processus ». « Aucune commission préfectorale ni ministérielle ne m’a m’informé du démarrage du projet parce qu’ils soutiennent que je suis un maire de l’opposition. Nous avions émis des propositions afin que l’Etat mette à notre disposition quatre forages sur les onze prévues dans la zone. Le 20 juillet, date de la mise en route, nous allons nous mobiliser pour nous faire entendre », a toutefois poursuivi Alassane Ndoye qui renseigne que « Diender éprouve le manque d’eau potable au même titre que Dakar.

Un paradoxe qui, selon M. Kane, spécialiste des questions de l’eau, impacte sur la vie et les rendements des produits agricoles. « Nous ne disposons pas assez d’eau pour cultiver alors que Diender est la commune la plus densément peuplée avec plus de cent forages », fait remarquer, pour s’en offusquer, Mamady Ka. Et Pour toutes ces raisons, ces producteurs on tenu à laisser un « un appel pressant au Chef de l’Etat pour trouver une solution rapide et humaine à ce problème aux conséquences inimaginables ». A défaut, les producteurs ont promis de sortir en masse ce même jour du 20 juillet pour une marche de protestation.

Djiby GUISSE